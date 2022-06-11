ATP11 июня 2022, 22:52 |
87
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Малоизвестный теннисист из Нидерландов дошел до финала в Хертогенбосе
Тим Ван Рейтховен впервые в карьере обыграл соперника из первой десятки мирового рейтинга
11 июня 2022, 22:52 |
87
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Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире ATP 250 в Нидерландах.
25-летний голландец Тим Ван Рейтховен продолжил побеждать, выбив на этой стадии девятую ракетку мира Феликс Оже-Альяссима.
В финале хозяин кортов сразится против Даниила Медведева.
Хертогенбос. Полуфинал
Даниил Медведев – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 7:5
Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 1:6, 7:6(5)
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