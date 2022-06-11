Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Малоизвестный теннисист из Нидерландов дошел до финала в Хертогенбосе
ATP
11 июня 2022, 22:52 |
87
0

Малоизвестный теннисист из Нидерландов дошел до финала в Хертогенбосе

Тим Ван Рейтховен впервые в карьере обыграл соперника из первой десятки мирового рейтинга

11 июня 2022, 22:52 |
87
0
Малоизвестный теннисист из Нидерландов дошел до финала в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Ван Рейтховен

Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире ATP 250 в Нидерландах.

25-летний голландец Тим Ван Рейтховен продолжил побеждать, выбив на этой стадии девятую ракетку мира Феликс Оже-Альяссима.

В финале хозяин кортов сразится против  Даниила Медведева.

Хертогенбос. Полуфинал

Даниил Медведев – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 7:5
Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 1:6, 7:6(5)

По теме:
Чилич выбил Медведева из Ролан Гаррос
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
ВИДЕО. Пять лучших ударов воскресенья на Ролан Гаррос
ATP Хертогенбос Даниил Медведев Адриан Маннарино Тим Ван Рейтховен Феликс Оже-Альяссим
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 июня 2022, 18:50 4
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Теннис | 09 июня 2022, 17:25 0
Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Уимблдон-2022. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в предыдущем году

Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
Футбол | 11.06.2022, 14:26
Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Футбол | 11.06.2022, 09:58
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Футбол | 11.06.2022, 08:30
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 11
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
10.06.2022, 11:08 2
Война
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
10.06.2022, 21:46 4
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
09.06.2022, 23:50
Футбол
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
09.06.2022, 20:03 4
Другие виды
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем