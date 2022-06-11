Олег ЛУЖНЫЙ: «Во втором тайме сборная Украины изменила подход к атаке»

Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный оценил победу национальной команды в матче Лиги наций против Армении (3:0).

«В первом тайме сборной Украины было нереально пройти к воротам соперника через центр. В перерыве, видимо, были сделаны определенные коррективы. Во второй половине игры команда немного изменила подход».

«Первые два гола пришли после фланговых атак. Они и решили результат поединка», - сказал Лужный.