Чемпионат мира11 июня 2022, 22:35 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
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Олег ЛУЖНЫЙ: «Во втором тайме сборная Украины изменила подход к атаке»
Стали больше задействовать фланги
11 июня 2022, 22:35 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
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Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный оценил победу национальной команды в матче Лиги наций против Армении (3:0).
«В первом тайме сборной Украины было нереально пройти к воротам соперника через центр. В перерыве, видимо, были сделаны определенные коррективы. Во второй половине игры команда немного изменила подход».
«Первые два гола пришли после фланговых атак. Они и решили результат поединка», - сказал Лужный.
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