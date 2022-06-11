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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Во втором тайме сборная Украины изменила подход к атаке»
Чемпионат мира
11 июня 2022, 22:35 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
870
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Во втором тайме сборная Украины изменила подход к атаке»

Стали больше задействовать фланги

11 июня 2022, 22:35 | Обновлено 11 июня 2022, 22:38
870
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Во втором тайме сборная Украины изменила подход к атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный оценил победу национальной команды в матче Лиги наций против Армении (3:0).

«В первом тайме сборной Украины было нереально пройти к воротам соперника через центр. В перерыве, видимо, были сделаны определенные коррективы. Во второй половине игры команда немного изменила подход».

«Первые два гола пришли после фланговых атак. Они и решили результат поединка», - сказал Лужный.

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Олег Лужный сборная Украины по футболу Украина - Армения
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Источник Футбол 1/2/3
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