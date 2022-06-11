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  4. Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
ATP
11 июня 2022, 22:17 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
244
0

Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира

Шесть лет назад Энди взял второй титул на Уимблдоне

11 июня 2022, 22:17 | Обновлено 11 июня 2022, 23:03
244
0
Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира.

Случилось это на соревнованиях ATP 250 в Штутгарте. В полуфинальном матче британцу удалось переиграть Ника Кирьоса из Австралии.

Во втором полуфинале Маттео Берреттини на двух тай-брейках сломил сопротивление Оскара Отте из Германии.

Штутгарт. 1/2 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(5), 6:2
Маттео Берреттини (Италия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6(7), 7:6(5)

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Энди Маррей ATP Штутгарт Маттео Берреттини Ник Кирьос Оскар Отте
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Источник Sport.ua
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