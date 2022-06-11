Британский теннисист Энди Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира.

Случилось это на соревнованиях ATP 250 в Штутгарте. В полуфинальном матче британцу удалось переиграть Ника Кирьоса из Австралии.

Во втором полуфинале Маттео Берреттини на двух тай-брейках сломил сопротивление Оскара Отте из Германии.

Штутгарт. 1/2 финала

Энди Маррей (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(5), 6:2

Маттео Берреттини (Италия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6(7), 7:6(5)