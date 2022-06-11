Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира
Шесть лет назад Энди взял второй титул на Уимблдоне
Британский теннисист Энди Маррей впервые с 2016 года пробился в финал травяного турнира.
Случилось это на соревнованиях ATP 250 в Штутгарте. В полуфинальном матче британцу удалось переиграть Ника Кирьоса из Австралии.
Во втором полуфинале Маттео Берреттини на двух тай-брейках сломил сопротивление Оскара Отте из Германии.
Штутгарт. 1/2 финала
Энди Маррей (Великобритания) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(5), 6:2
Маттео Берреттини (Италия) – Оскар Отте (Германия) – 7:6(7), 7:6(5)
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