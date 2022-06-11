Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Хоакин Капаррос оценил поражение в матче Лиги наций
Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение 0:3 в матче Лиги наций против Украины.
«На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча. Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня сказалось на наших действиях. Во время матча один из футболистов попросил замену, и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.
А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом», - сказал Капаррос.
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