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  4. Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Лига наций
11 июня 2022, 20:30 |
1755
4

Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»

Хоакин Капаррос оценил поражение в матче Лиги наций

11 июня 2022, 20:30 |
1755
4
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение 0:3 в матче Лиги наций против Украины.

«На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча. Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня сказалось на наших действиях. Во время матча один из футболистов попросил замену, и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.

А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом», - сказал Капаррос.

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Украина - Армения Хоакин Капаррос сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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mastorent
кремлёвский паёк у армян сорвался. беда огорчение
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+1
Сергей П.
Совсем дед плохой...у нас 4-ая игра за 10дней, и с намного большей ответственностью, а у них вторая, плюс у нас у большой части игроков только благотворительные матчи...короче лучше бы молчал просто.
Да и играли тупо в автобус, конечно тяжело забить, но только до первого мяча, потом поплыли 
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+1
IronValdemar
Швидше пропустило несправедливо всього три голи. Мали б 5-6.
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+1
jovtengellium
напружений графік кажеш?ну-ну... на наш подивись. голи несправедливі?... 25% володінням мячем і голи не справедливі... ну-ну... підстилка рашівска
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+1
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