По системе Шахтера. Клуб МЛС хочет на 70% составить команду из бразильцев

Клуб МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» намерен в ближайшие годы кардинально изменить подход в вопросе формирования состава первой команды.

Представитель Большого Бостона недавно открыл офис в Рио-де-Жанейро для улучшения системы поиска талантливых бразильских игроков.

В «Нью-Инглэнд Революшн» считают бразильских футболистов чрезвычайно талантливыми, а потому планируют в ближайшем будущем на 70% формировать состав своей команды из представителей этой страны. Вдохновителем для боссов «Нью-Инглэнд Революшн» послужил удачный опыт работы с бразильцами со стороны донецкого «Шахтера».

Также в американском клубе просчитали, что из-за строгих финансовых ограничений, действующих в МЛС, они не могут инвестировать большое количество средств в привлечение топовых футболистов. В этой связи едва ли не единственная возможность оставаться успешными – взращивать молодых талантов, которые помогут команде решать спортивные задачи, а впоследствии за счет продажи принесут еще и солидные денежные поступления в клубный бюджет.

Отметим, что главным тренером «Нью-Инглэнд Революшн» является 70-летний известный американский специалист Брюс Арена.