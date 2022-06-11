Александр КАРАВАЕВ: «Пятов сказал, что пришло его время уходить из сборной»

Защитник сборной Украины Александр Караваев оценил победу 3:0 в матче Лиги наций против Армении. Игрок забил гол и сделал ассист.

«В первом тайме было тяжело, соперник оборонялся всей командой, были проблемы. Были шансы, но не использовали. Во втором тайме нужно было дожимать, и после первого гола пошло легче. Было тяжело, однако мы были мотивированы на результат».

«Пятов? Андрей - легенда. Один раз он уже уходил, потом вернулся. Сейчас он говорит, что для всех приходит время уходить, и сейчас его время. Он может гордиться своей карьерой, пример для всех нас».

«Еще хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это очень мотивирует, дает надежду», - сказал Караваев.