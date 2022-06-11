Александр ПЕТРАКОВ: «Нужен был гол. С Уэльсом не забили, а здесь смогли»
Тренер оценил победу в матче Лиги наций
Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил победу 3:0 в матче Лиги наций против Армении, а также кадровую ситуацию в команде.
«Фартовость этого стадиона? Возможно, есть такое. Я хотел играть здесь. Я очень рад и благодарен всем болельщиками. Играли как дома. Нужен был забитый гол. В перерыве сказал, что должен кто-то забить. С Уэльсом не забили, а здесь все же удалось».
«Благодарен Андрею Пятову, что сыграл. Спасибо ему за все. Что касается Андрея Ярмоленко, то он приболел, температура. Он сказал, что готов сыграть, готов выйти, но я ему сказал, что не нужно. Ребята все сделают. Сегодня попросил Сашу Зинченко сыграть слева в обороне, потому что Виталий Миколенко провел три матча подряд, нужно было дать отдохнуть. Должен был Соболь сыграть, но Эдуард приболел».
«Многие приболели в Уэльсе. Ребята молодцы, вышли и сделали работу. Малиновский взял на себя ответственность, забил гол», - сказал Петраков.
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