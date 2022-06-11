Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Лига наций
11 июня 2022, 18:20 | Обновлено 11 июня 2022, 19:15
2440
1

Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»

Вратарь прокомментировал свой последний матч за сборную

11 июня 2022, 18:20 | Обновлено 11 июня 2022, 19:15
2440
1
Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в матче против Армении провел свою последнюю игру в составе национальной команды.

Игрок прокомментировал это событие.

«Я даже не мечтал, что будет больше 100 матчей за сборную Украины. Но если все правильно делать, готовиться, то все возможно. Считаю, что заслужил это».

«Были нервы сегодня, будто первый матч. Я счастлив, что на мой последний матч выпала победа. Спасибо всем за поддержку», - сказал Пятов.

Всего у Андрея 102 матча за сборную Украины.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Пятов сказал, что пришло его время уходить из сборной»
Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Ирландия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина - Армения сборная Украины по футболу Андрей Пятов сборная Армении по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Футбол | 11 июня 2022, 09:58 4
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Арменией

Эдуард Соболь и Александр Сирота оказались вне заявки

У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Футбол | 11 июня 2022, 07:00 0
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной

Главные новости за 10 июня на Sport.ua

ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
Война | 10.06.2022, 20:37
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
Миколенко забил дебютный гол в сборной Украины, Караваев - 2-й мяч
Футбол | 11.06.2022, 17:52
Миколенко забил дебютный гол в сборной Украины, Караваев - 2-й мяч
Миколенко забил дебютный гол в сборной Украины, Караваев - 2-й мяч
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Футбол | 11.06.2022, 17:58
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Хороший, надійний воротар. В збірній нічим фантастичним не відзначився, але нічого й не запоров. 👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
10.06.2022, 19:09 3
Футбол
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
09.06.2022, 20:28 3
Война
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
09.06.2022, 20:03 4
Другие виды
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
09.06.2022, 23:50
Футбол
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
09.06.2022, 20:40 2
Футбол
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем