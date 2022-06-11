Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов в матче против Армении провел свою последнюю игру в составе национальной команды.

Игрок прокомментировал это событие.

«Я даже не мечтал, что будет больше 100 матчей за сборную Украины. Но если все правильно делать, готовиться, то все возможно. Считаю, что заслужил это».

«Были нервы сегодня, будто первый матч. Я счастлив, что на мой последний матч выпала победа. Спасибо всем за поддержку», - сказал Пятов.

Всего у Андрея 102 матча за сборную Украины.