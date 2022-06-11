Чемпионат мира11 июня 2022, 17:52 |
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Миколенко забил дебютный гол в сборной Украины, Караваев - 2-й мяч
Продуктивный матч защитников
11 июня 2022, 17:52 |
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В матче Лиги наций против Армении защитник сборной Украины Александр Караваев красивым ударом сделал счет 2:0. Для игрока это 2-й гол в составе национальной команды. Первый он забил в 2018 году.
Всего у Александра два гола и 12 результативных передач.
А счет 3:0 сделал защитник Виталий Миколенко. Для него этой дебютный гол в сборной Украины.
А тим часом Віталій #Миколенко забиває дебютний м'яч за #збірна!#UKRARM 25 матчів, 1 гол, 1 асист pic.twitter.com/BzGyj6RJTg— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 11, 2022
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