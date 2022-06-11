Миколенко забил дебютный гол в сборной Украины, Караваев - 2-й мяч

В матче Лиги наций против Армении защитник сборной Украины Александр Караваев красивым ударом сделал счет 2:0. Для игрока это 2-й гол в составе национальной команды. Первый он забил в 2018 году.

Всего у Александра два гола и 12 результативных передач.

А счет 3:0 сделал защитник Виталий Миколенко. Для него этой дебютный гол в сборной Украины.

