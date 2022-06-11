Догнал Цыганкова. Малиновский оформил 7-й гол за сборную Украины
А у Караваева 12-й ассист
Полузащитник Руслан Малиновский в матче Лиги наций забил гол в ворота сборной Армении. Этот мяч стал 7-м для Руслана в национальной команде.
Малиновский догнал по этому показателю Виктора Цыганкова, Максима Калиниченко и Марко Девича.
Результативную передачу Руслану отдал Александр Караваев. Для него это 12-й ассист в сборной.
Го-о-ол! Руслан #Малиновський - гол №7 за #збірна #UKRARM— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 11, 2022
Він обійшов:
6 #Алієв #Леоненко
Він зрівнявся:
7 #Девич #Калиниченко #Циганков
Він наблизився:
8 #Воронін #Гусейнов #Кравець #Зінченко #Мілевський #Ротань pic.twitter.com/Zc0MYI247K
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