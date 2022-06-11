Догнал Цыганкова. Малиновский оформил 7-й гол за сборную Украины

Полузащитник Руслан Малиновский в матче Лиги наций забил гол в ворота сборной Армении. Этот мяч стал 7-м для Руслана в национальной команде.

Малиновский догнал по этому показателю Виктора Цыганкова, Максима Калиниченко и Марко Девича.

Результативную передачу Руслану отдал Александр Караваев. Для него это 12-й ассист в сборной.

