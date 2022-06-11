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  4. Догнал Цыганкова. Малиновский оформил 7-й гол за сборную Украины
Чемпионат мира
11 июня 2022, 17:37 |
540
0

Догнал Цыганкова. Малиновский оформил 7-й гол за сборную Украины

А у Караваева 12-й ассист

11 июня 2022, 17:37 |
540
0
Догнал Цыганкова. Малиновский оформил 7-й гол за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Руслан Малиновский в матче Лиги наций забил гол в ворота сборной Армении. Этот мяч стал 7-м для Руслана в национальной команде.

Малиновский догнал по этому показателю Виктора Цыганкова, Максима Калиниченко и Марко Девича.

Результативную передачу Руслану отдал Александр Караваев. Для него это 12-й ассист в сборной.
 

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Руслан Малиновский Украина - Армения сборная Украины по футболу Александр Караваев
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Источник Sport.ua
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