Олег ЛУЖНЫЙ: «Удивлен тем, как быстро Миколенко втянулся в Эвертоне»

Легендарный украинский защитник Олег Лужный признался, что удивлен тем, как быстро Виталий Миколенко сумел адаптироваться в «Эвертоне»:

«Честно, я положительно удивлен, что он так втянулся. Думал, что больше времени потребуется. Во-первых, он не знает языка. Во-вторых, там специфическая команда, «Эвертон» играет в другой футбол, более силовая игра. Бей туда и подбирай.

Считаю, первые 3-4 матча он был таким себе… Это нормальная ситуация, а потом втянулся. Думаю, его внутри коллектива поддержали. Уверенность почувствовал. Должен заиграть, все данные для этого есть».