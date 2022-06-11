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  4. Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Лига наций
11 июня 2022, 14:46 |
1252
4

Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией

Петраков определился, кто выйдет с первых минут

11 июня 2022, 14:46 |
1252
4
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
УАФ. Андрей Пятов

Сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА. Матч стартует в 16:00 по Киеву.

Главный тренер команды Александр Петраков назвал стартовый состав сборной. С первых минут выйдет Андрей Пятов, который ранее сообщил, что это будет его последняя игра за сборную.

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Стартовый состав сборной Украины: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Цыганков, Мудрик, Яремчук.

Запасные: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Попов, Миколенко, Довбик, Игнатенко, Ярмоленко, Пихаленок, Сикан, Зубков.

 

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Zhez53
Ярмолу берегут на Ирландию.... 
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0
Zhez53
В составе два косяковых, Малина и Мудрик.  У обоих сумасшедшее количество брака. Похоже, надежда, что и с таким составом можно Армению обыгрывать. 
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0
Людмила Войченко
Ярмола сів
... 
Ответить
0
GloryUkraine
1-4-3-3. Схоже, що у Петракова конфлікт з Ярмолою.
Ответить
-3
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