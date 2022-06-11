Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией

Сборная Украины 11 июня сыграет с Арменией в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА. Матч стартует в 16:00 по Киеву.

Главный тренер команды Александр Петраков назвал стартовый состав сборной. С первых минут выйдет Андрей Пятов, который ранее сообщил, что это будет его последняя игра за сборную.

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Стартовый состав сборной Украины: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Цыганков, Мудрик, Яремчук.

Запасные: Лунин, Ризнык, Бондарь, Качараба, Попов, Миколенко, Довбик, Игнатенко, Ярмоленко, Пихаленок, Сикан, Зубков.