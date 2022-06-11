Мохамед САЛАХ: «Мы заслуживали выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов минувшего сезона.

«Мы заслуживали победы, у нас было больше шансов забить. У меня лично было два-три чистейших момента, но Тибо Куртуа сделал невероятные сейвы. Это его работа. Это то, для чего его подписал «Реал». Это был его вечер», - сказал Салах.