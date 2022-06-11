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  4. Мохамед САЛАХ: «Мы заслуживали выиграть Лигу чемпионов»
Лига чемпионов
11 июня 2022, 13:51 |
156
0

Мохамед САЛАХ: «Мы заслуживали выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «Ливерпуля» – о поражении в главном матче сезона

11 июня 2022, 13:51 |
156
0
Мохамед САЛАХ: «Мы заслуживали выиграть Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов минувшего сезона.

«Мы заслуживали победы, у нас было больше шансов забить. У меня лично было два-три чистейших момента, но Тибо Куртуа сделал невероятные сейвы. Это его работа. Это то, для чего его подписал «Реал». Это был его вечер», - сказал Салах.

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Мохамед Салах Ливерпуль Лига чемпионов Реал Мадрид
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Источник France Football
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