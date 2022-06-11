ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину

1. Андрей Пятов сыграет последний матч в футболке сборной Украины

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3. Мудрик отказал Милану и Ювентусу

4. Прогноз на матч Украина – Армения

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