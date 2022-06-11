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  4. ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
Лига наций
11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:48
423
5

ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:48
423
5
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Андрей Пятов сыграет последний матч в футболке сборной Украины
2. Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
3. Мудрик отказал Милану и Ювентусу
4. Прогноз на матч Украина – Армения

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Источник Sport.ua
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Ну если завершает, то зачем рисковать таким событием?
Выпустили бы на последние 5-10 мин. при благоприятном исходе.
Так делают обычно.
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