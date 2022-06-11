Виктор ЛЕОНЕНКО: «Легионеры Шахтера, если вы боитесь – пошли на##ен»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о футболе в Украине во время войны.

– Большинство легионеров просто бояться возвращаться из войны.

– У нас уже дети играют, ветераны играют, турниры проводятся. Если они [легионеры] такие ссыкуны – пусть едут играть к себе домой. В моей команде чемпионов страны больше, чем в нынешнем «Динамо» (прим. – Леоненко организовывает благотворительные матчи для команды «Звезды украинского футбола»). И ничего, мы играем товарищеские игры. Хоть и бомбят, мы не боимся.

Я бы на месте президента «Шахтера» разбирался. Если вы боитесь – пошли на##ен. Это будет ненормально, если две команды будут играть в Польше, а остальные здесь. Я понимаю, что нужно готовиться к Лиге чемпионов, но тут вопрос стоит больше в порядочности футболистов.

– «Шахтер» уже начал понемногу продавать легионеров.

– Пусть уже быстрее их распродаст, чтобы «Шахтер» мог спокойненько играть в Украине.

– А каким будет «Шахтер» без иностранцев?

– Будут перестраиваться, жизнь на легионерах не заканчивается, тем более на ссыкунах. С них уже ничего не слепишь, если в их головах только одна мысль: что сейчас ракета прилетит. Ссыкуны пусть играют в шахматы.