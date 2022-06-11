Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Легионеры Шахтера, если вы боитесь – пошли на##ен»
Лига наций
11 июня 2022, 10:57 | Обновлено 11 июня 2022, 11:01
206
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Легионеры Шахтера, если вы боитесь – пошли на##ен»

Специалист считает, что в Украине нечего бояться

11 июня 2022, 10:57 | Обновлено 11 июня 2022, 11:01
206
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Легионеры Шахтера, если вы боитесь – пошли на##ен»
Xsport. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о футболе в Украине во время войны.

– Большинство легионеров просто бояться возвращаться из войны.
– У нас уже дети играют, ветераны играют, турниры проводятся. Если они [легионеры] такие ссыкуны – пусть едут играть к себе домой. В моей команде чемпионов страны больше, чем в нынешнем «Динамо» (прим. – Леоненко организовывает благотворительные матчи для команды «Звезды украинского футбола»). И ничего, мы играем товарищеские игры. Хоть и бомбят, мы не боимся.

Я бы на месте президента «Шахтера» разбирался. Если вы боитесь – пошли на##ен. Это будет ненормально, если две команды будут играть в Польше, а остальные здесь. Я понимаю, что нужно готовиться к Лиге чемпионов, но тут вопрос стоит больше в порядочности футболистов.

– «Шахтер» уже начал понемногу продавать легионеров.
– Пусть уже быстрее их распродаст, чтобы «Шахтер» мог спокойненько играть в Украине.

– А каким будет «Шахтер» без иностранцев?
– Будут перестраиваться, жизнь на легионерах не заканчивается, тем более на ссыкунах. С них уже ничего не слепишь, если в их головах только одна мысль: что сейчас ракета прилетит. Ссыкуны пусть играют в шахматы.

По теме:
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
ВОРОНИН: «Мудрику нужно много работать, чтобы выйти на уровень Бундеслиги»
Из-за ЧМ-2022. Групповой этап ЛЧ начнется и завершится раньше обычного
Виктор Леоненко Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Футбол | 10 июня 2022, 21:46 3
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ

«Тоттенхэм» может летом подписать украинского защитника

ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Футбол | 10 июня 2022, 11:21 0
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире

Французский специалист близок к назначению

Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Футбол | 10.06.2022, 19:09
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Бокс | 11.06.2022, 03:50
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Футбол | 11.06.2022, 02:52
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
west-ukr5555
Ну ось, хотів щось сказати розумне а по факту образив шахістів.
Ответить
0
GloryUkraine
Що він несе? Звичайно, що вони бояться і за себе і за свої сім'і. Це нормально. Можна подумати, що Леоненко сидів би десь в Бразиліі, якби там почалася така війна? Нічого не бояться лише дурні та Леоненко.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 7
Другие виды
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
09.06.2022, 20:40 1
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
09.06.2022, 09:28 4
Киберспорт
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 18
Футбол
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем