Соболь вернулся в общую группу игроков сборной Украины

Национальная команда Украины провела официальную предигровую тренировку на арене ЛКС в Лодзи.

В общую группу вернулся Эдуард Соболь, который уже чувствует себя лучше после болезни. С плохого – вчера после прилета в Польшу почувствовал недомогание Александр Сирота: как выяснилось, у него поднялась температура. После оказания необходимой медицинской помощи состояние Александра улучшилось, однако сегодня он еще чувствовал себя ослабленным, поэтому врачи сборной рекомендовали ему избежать физических нагрузок.

Матч Лиги наций с Арменией состоится в субботу и начнется в 16:00 по Киеву.