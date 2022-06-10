Соболь вернулся в общую группу игроков сборной Украины
Александр Сирота почувствовал недомогание
Национальная команда Украины провела официальную предигровую тренировку на арене ЛКС в Лодзи.
В общую группу вернулся Эдуард Соболь, который уже чувствует себя лучше после болезни. С плохого – вчера после прилета в Польшу почувствовал недомогание Александр Сирота: как выяснилось, у него поднялась температура. После оказания необходимой медицинской помощи состояние Александра улучшилось, однако сегодня он еще чувствовал себя ослабленным, поэтому врачи сборной рекомендовали ему избежать физических нагрузок.
Матч Лиги наций с Арменией состоится в субботу и начнется в 16:00 по Киеву.
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