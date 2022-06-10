Элина СВИТОЛИНА: «Вновь взять ракетку в руки мне не хочется»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала начало своей работы в качестве амбассадора платформы United24.

«Сейчас все мои силы направлены на благотворительный фонд и на то, как я могу помочь Украине. Вновь взять ракетку в руки мне не хочется. Как только началась война, для меня было очень тяжело выходить на корт и выступать, видя через что проходят все украинцы и те люди, которые защищают нашу страну. Поэтому это сейчас большая мотивация помогать и пытаться что-то сделать для Украины, которая дала мне очень много.

Благодаря платформе United24 мы будем пытаться собирать средства, чтобы помогать Украине. Это самая большая задача для нас с Андреем Шевченко на данный момент, делать все возможное, чтобы мир не забывал о войне, чтобы было как можно больше внимания к Украине, чтобы люди не забывали о нас и понимали, что нам как никогда нужна помощь. Для сбора средств у нас запланировано 5-6 мероприятий до конца года. Это благотворительные матчи, аукционы, разные встречи со спонсорами. Такими мероприятиями, как, например, вчера проводил Андрей Шевченко, мы напоминаем, что у нас все-таки идет война, мы находимся в таком состоянии, когда нам нужна помощь. Такими мероприятиями, которые запланированы и с моей стороны, мы будем пытаться показать, что происходит, и как эти люди могут нам помочь», – сказала Свитолина.