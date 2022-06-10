Центрбек сборной Коста-Рики рассказал, почему не перешел в Динамо

34-летний центральный защитник сборной Коста-Рики Джанкарло Гонсалес рассказал, что в 2014 году имел несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, среди которых было и киевское «Динамо».

В итоге Гонсалес побоялся ехать в Украину из-за начавшейся войны на Донбассе. Защитник подался в Италию, где стал футболистом «Палермо».

«Вопрос о войне вызывал у меня мурашки по коже», - признался Гонсалес, за которого «Палермо» заплатило американского «Коламбусу» 3,8 миллиона евро.

Отметим, что за «Палермо» Гонсалес провел 85 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами. Также на счету центрбека 87 матчей и 2 гола за национальную сборную Коста-Рики.