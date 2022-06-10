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  4. Центрбек сборной Коста-Рики рассказал, почему не перешел в Динамо
Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 22:50 |
660
0

Центрбек сборной Коста-Рики рассказал, почему не перешел в Динамо

Джанкарло Гонсалес еще в 2014 году испугался боевых действий на территории Украины

10 июня 2022, 22:50 |
660
0
Центрбек сборной Коста-Рики рассказал, почему не перешел в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанкарло Гонсалес

34-летний центральный защитник сборной Коста-Рики Джанкарло Гонсалес рассказал, что в 2014 году имел несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, среди которых было и киевское «Динамо».

В итоге Гонсалес побоялся ехать в Украину из-за начавшейся войны на Донбассе. Защитник подался в Италию, где стал футболистом «Палермо».

«Вопрос о войне вызывал у меня мурашки по коже», - признался Гонсалес, за которого «Палермо» заплатило американского «Коламбусу» 3,8 миллиона евро.

Отметим, что за «Палермо» Гонсалес провел 85 матчей во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами. Также на счету центрбека 87 матчей и 2 гола за национальную сборную Коста-Рики.

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Источник Noticias Columbia
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