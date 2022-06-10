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Кубок Дэвиса
10 июня 2022, 22:59 | Обновлено 10 июня 2022, 23:03
116
0

Известны точные даты проведения матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия

Вильнюс примет матч 15-16 сентября

10 июня 2022, 22:59 | Обновлено 10 июня 2022, 23:03
116
0
Известны точные даты проведения матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия
ФТУ

Матч Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии состоится 15-16 сентября 2022 года.

Ранее было известно, что встречу примет Литва, но точные даты не назывались.

Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс).

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