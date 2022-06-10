Известны точные даты проведения матча Кубка Дэвиса Украина – Венгрия

Матч Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии состоится 15-16 сентября 2022 года.

Ранее было известно, что встречу примет Литва, но точные даты не назывались.

Украина и Венгрия сыграют в клубе «SEB Arena» (Вильнюс).