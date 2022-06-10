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Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 22:22 | Обновлено 10 июня 2022, 23:25
2113
0

Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе

Дмитрий Кубряк два месяца находится в плену

10 июня 2022, 22:22 | Обновлено 10 июня 2022, 23:25
2113
0
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
УПЛ. Дмитрий Кубряк (в центре)

Футбольный арбитр Дмитрий Кубряк находится в плену у рашистов в Мариуполе. По словам его жены, россияне пленили Дмитрия еще 12 апреля.

Кубряк – врач-хирург, который успешно сочетал основную работу с футболом.

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