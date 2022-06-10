Украина. Премьер лига10 июня 2022, 22:22 | Обновлено 10 июня 2022, 23:25
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Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Дмитрий Кубряк два месяца находится в плену
10 июня 2022, 22:22 | Обновлено 10 июня 2022, 23:25
2113
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Футбольный арбитр Дмитрий Кубряк находится в плену у рашистов в Мариуполе. По словам его жены, россияне пленили Дмитрия еще 12 апреля.
Кубряк – врач-хирург, который успешно сочетал основную работу с футболом.
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