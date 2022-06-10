Милан выкупит Флоренци у Ромы

Защитник Алессандро Флоренци продолжит выступать за «Милан». Флоренци был арендован «Миланом» у «Ромы» летом 2021 года с правом последующего выкупа за 4,5 млн евро.

Защитник в завершившемся сезоне провел за «Милан» 30 матчей, забил 2 гола и помог команде стать чемпионом Италии.

По информации источника, Флоренци уже согласовал с «Миланом» трехлетний контракт. Вскоре «россонери» объявят о выкупе футболиста.