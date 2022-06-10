Ноттингем. Определились все полуфиналистки
Обидчица Дарьи Снигур продолжает сражаться за титул
Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск продолжила победную серию.
Ноттингем. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя [7] – Мария Саккари [1] – 6:4, 4:6, 6:3
Тереза Мартинцова – Чжан Шуай [4] – 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Элисон Риск [6] – Хэрриет Дарт – 4:6, 6:2, 6:1
Виктория Голубич – Айла Томлянович [5] – 6:2, 7:6(8)
Ноттингем. Пары 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя [7] – Тереза Мартинцова
Элисон Риск [6] – Виктория Голубич
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