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  4. Ноттингем. Определились все полуфиналистки
WTA
10 июня 2022, 21:59 |
193
0

Ноттингем. Определились все полуфиналистки

Обидчица Дарьи Снигур продолжает сражаться за титул

10 июня 2022, 21:59 |
193
0
Ноттингем. Определились все полуфиналистки
Getty Images/Global Images Ukraine. Тереза Мартинцова

Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.

Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск продолжила победную серию.

Ноттингем. 1/4 финала 

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя [7] –  Мария Саккари [1] –  6:4, 4:6, 6:3
 Тереза Мартинцова –  Чжан Шуай [4] – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

 Элисон Риск [6] –  Хэрриет Дарт – 4:6, 6:2, 6:1
 Виктория Голубич –  Айла Томлянович [5] – 6:2, 7:6(8)

Ноттингем. Пары 1/2 финала 

 Беатрис Хаддад Майя [7] –  Тереза Мартинцова
 Элисон Риск [6] –  Виктория Голубич

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Дарья Снигур – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Беатрис Хаддад Майя Мария Саккари Тереза Мартинцова Чжан Шуай WTA Ноттингем Элисон Риск Хэрриет Дарт Виктория Голубич Айла Томлянович
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Источник Sport.ua
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