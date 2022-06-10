Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига наций. Азербайджан проиграл Словакии, Латвия обыграла Молдову
Лига наций
10 июня 2022, 21:24 | Обновлено 10 июня 2022, 21:37
88
0

Лига наций. Азербайджан проиграл Словакии, Латвия обыграла Молдову

Состоялось два поединка третьего тура Лиги наций УЕФА

10 июня 2022, 21:24 | Обновлено 10 июня 2022, 21:37
88
0
Лига наций. Азербайджан проиграл Словакии, Латвия обыграла Молдову
lff.lv

Сборная Азербайджана уступила Словакии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Владимир Вайсс.

В другом матче игрового дня Лиги наций Латвия победила Молдавию со счетом 4:2. В составе победителей дублями отметились Янис Икауниекс и Владислав Гутковский.

Лига наций, 3-й тур

Азербайджан – Словакия – 0:1
Гол: 0:1 – 81 Вайсс.

Молдова – Латвия – 2:4
Голы: 1:0 – 5, пенальти Николэеску, 1:1 – 19 Гутковский, 1:2 – 26 Икауниекс, 1:3 – 60 Гутковский, 2:3 – 64 Мотпан, 2:4 – 75 Икауниекс.

Турнирная таблица

По теме:
Австрия – Франция, Дания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ирландия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций
Футбол | 10 июня 2022, 17:03 0
Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций
Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций

Игрок сообщил, что сезон для него закончен

ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Футбол | 09 июня 2022, 20:40 1
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике

Евгений Арановский считает, что судья поступил правильно

Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Футбол | 10.06.2022, 11:37
Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Футбол | 09.06.2022, 23:50
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Футбол | 10.06.2022, 09:56
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
10.06.2022, 11:08 1
Война
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
09.06.2022, 21:35 7
Футбол
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
09.06.2022, 20:03 3
Другие виды
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
10.06.2022, 10:43 6
Футбол
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
09.06.2022, 14:33 5
Футбол
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
09.06.2022, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем