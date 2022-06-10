Лига наций. Азербайджан проиграл Словакии, Латвия обыграла Молдову

Сборная Азербайджана уступила Словакии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Владимир Вайсс.

В другом матче игрового дня Лиги наций Латвия победила Молдавию со счетом 4:2. В составе победителей дублями отметились Янис Икауниекс и Владислав Гутковский.

Лига наций, 3-й тур

Азербайджан – Словакия – 0:1

Гол: 0:1 – 81 Вайсс.

Молдова – Латвия – 2:4

Голы: 1:0 – 5, пенальти Николэеску, 1:1 – 19 Гутковский, 1:2 – 26 Икауниекс, 1:3 – 60 Гутковский, 2:3 – 64 Мотпан, 2:4 – 75 Икауниекс.

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