Лига наций. Азербайджан проиграл Словакии, Латвия обыграла Молдову
Состоялось два поединка третьего тура Лиги наций УЕФА
Сборная Азербайджана уступила Словакии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Владимир Вайсс.
В другом матче игрового дня Лиги наций Латвия победила Молдавию со счетом 4:2. В составе победителей дублями отметились Янис Икауниекс и Владислав Гутковский.
Лига наций, 3-й тур
Азербайджан – Словакия – 0:1
Гол: 0:1 – 81 Вайсс.
Молдова – Латвия – 2:4
Голы: 1:0 – 5, пенальти Николэеску, 1:1 – 19 Гутковский, 1:2 – 26 Икауниекс, 1:3 – 60 Гутковский, 2:3 – 64 Мотпан, 2:4 – 75 Икауниекс.
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