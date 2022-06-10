Англия10 июня 2022, 20:59 | Обновлено 10 июня 2022, 21:18
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Эвертон продлил контракт с вратарем
Асмир Бегович продолжит защищать цвета «ирисок»
10 июня 2022, 20:59 | Обновлено 10 июня 2022, 21:18
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«Эвертон» на официальном сайте объявил о том, что голкипер Асмир Бегович продолжит защищать цвета клуба в сезоне-2022/23.
Клуб воспользовался опцией в контракте 34-летнего вратаря и пролонгировал сотрудничество еще на сезон.
В сезоне-2021/22 босниец был дублером Джордана Пикфорда и провел за «ирисок» 7 матчей, в которых пропустил 13 мячей.
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