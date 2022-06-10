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Англия
10 июня 2022, 20:59 | Обновлено 10 июня 2022, 21:18
263
0

Эвертон продлил контракт с вратарем

Асмир Бегович продолжит защищать цвета «ирисок»

10 июня 2022, 20:59 | Обновлено 10 июня 2022, 21:18
263
0
Эвертон продлил контракт с вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Асмир Бегович

«Эвертон» на официальном сайте объявил о том, что голкипер Асмир Бегович продолжит защищать цвета клуба в сезоне-2022/23.

Клуб воспользовался опцией в контракте 34-летнего вратаря и пролонгировал сотрудничество еще на сезон.

В сезоне-2021/22 босниец был дублером Джордана Пикфорда и провел за «ирисок» 7 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

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Источник ФК Эвертон
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