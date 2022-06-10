Эвертон продлил контракт с вратарем

«Эвертон» на официальном сайте объявил о том, что голкипер Асмир Бегович продолжит защищать цвета клуба в сезоне-2022/23.

Клуб воспользовался опцией в контракте 34-летнего вратаря и пролонгировал сотрудничество еще на сезон.

В сезоне-2021/22 босниец был дублером Джордана Пикфорда и провел за «ирисок» 7 матчей, в которых пропустил 13 мячей.