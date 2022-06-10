Хертогенбос. Известны все участницы полуфинальной стадии у женщин
Вся надежда на Шелби Роджерс
Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова продолжает побеждать.
Хертогенбос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Алисон ван Эйтванк – 6:3, 3:6, 7:6()
Шелби Роджерс – Кирстен Флипкенс – 3:6, 6:1, 6:4
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [6] – Белинда Бенчич [2] – 6:4, 6:2
Екатерина Александрова [7] – Кэти Макнелли – 6:0, 6:1
Хертогенбос. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Шелби Роджерс
Вероника Кудерметова [6] – Екатерина Александрова [7]
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