Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Хертогенбос. Известны все участницы полуфинальной стадии у женщин
WTA
10 июня 2022, 20:14 | Обновлено 10 июня 2022, 20:15
177
0

Хертогенбос. Известны все участницы полуфинальной стадии у женщин

Вся надежда на Шелби Роджерс

10 июня 2022, 20:14 | Обновлено 10 июня 2022, 20:15
177
0
Хертогенбос. Известны все участницы полуфинальной стадии у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Шелби Роджерс

Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.

Обидчица Даяны Ястремской и Ангелины Калининой россиянка Екатерина Александрова продолжает побеждать.

Хертогенбос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] –  Алисон ван Эйтванк – 6:3, 3:6, 7:6()
 Шелби Роджерс –  Кирстен Флипкенс – 3:6, 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [6] –  Белинда Бенчич [2] – 6:4, 6:2
Екатерина Александрова [7] –  Кэти Макнелли – 6:0, 6:1

Хертогенбос. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] –  Шелби Роджерс
Вероника Кудерметова [6] – Екатерина Александрова [7]

По теме:
Хертогенбос. Калинина уступила обидчице Ястремской
Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. LIVE трансляция
Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе
WTA Хертогенбос Арина Соболенко Алисон ван Эйтванк Шелби Роджерс Кирстен Флипкенс Вероника Кудерметова Белинда Бенчич Екатерина Александрова Кэти Макнелли
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Теннис | 09 июня 2022, 17:25 0
Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Уимблдон-2022. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в предыдущем году

РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
Война | 09 июня 2022, 20:25 10
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»

Известный тренер – о зависимости Венгрии от россии

Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Футбол | 09.06.2022, 23:50
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Футбол | 09.06.2022, 20:40
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди елиты
Бокс | 10.06.2022, 17:30
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди елиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди елиты
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
09.06.2022, 20:03 3
Другие виды
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
09.06.2022, 18:18 4
Футбол
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
08.06.2022, 18:29 1
Футбол
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
08.06.2022, 23:44 39
Футбол
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 4
Волейбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заголовки про Украину в газетах постепенно исчезают»
10.06.2022, 11:08 1
Война
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем