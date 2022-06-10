Тренер Армении: «В сборной Украины все футболисты высокого уровня»

В преддверии завтрашнего матча Лиги наций Украина – Армения главный тренер нашего соперника Хоакин Капаррос пообщался с представителями средств массовой информации.

«Мы все еще находимся на пути к своей лучшей форме, но знаем: чтобы победить Украину завтра, нам необходимо показать максимум своих возможностей. Что касается состава, то у нас есть еще сутки на подготовку, поэтому в течение этих 24 часов мы определим, кто из футболистов лучше готов к поединку.

Мы уже знаем, что Украина хорошо играет не в родном государстве, потому что видели матчи против Шотландии и Ирландии. Так что, думаю, то, что встреча состоится на нейтральном поле, никак не повлияет на мощь нашего соперника. Какой состав сыграет против нас завтра? Неважно. В сборной Украины все футболисты высокого уровня», – отметил испанский специалист.

Матч состоится в Лодзи на стадионе ЛКС. Начало в 16:00 по киевскому времени.