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  4. Тренер Армении: «В сборной Украины все футболисты высокого уровня»
Лига наций
10 июня 2022, 19:45 |
750
1

Тренер Армении: «В сборной Украины все футболисты высокого уровня»

Хоакин Капаррос – о предстоящем матче

10 июня 2022, 19:45 |
750
1
Тренер Армении: «В сборной Украины все футболисты высокого уровня»
ffa.am. Хоакин Капаррос

В преддверии завтрашнего матча Лиги наций Украина – Армения главный тренер нашего соперника Хоакин Капаррос пообщался с представителями средств массовой информации.

«Мы все еще находимся на пути к своей лучшей форме, но знаем: чтобы победить Украину завтра, нам необходимо показать максимум своих возможностей. Что касается состава, то у нас есть еще сутки на подготовку, поэтому в течение этих 24 часов мы определим, кто из футболистов лучше готов к поединку.

Мы уже знаем, что Украина хорошо играет не в родном государстве, потому что видели матчи против Шотландии и Ирландии. Так что, думаю, то, что встреча состоится на нейтральном поле, никак не повлияет на мощь нашего соперника. Какой состав сыграет против нас завтра? Неважно. В сборной Украины все футболисты высокого уровня», – отметил испанский специалист.

Матч состоится в Лодзи на стадионе ЛКС. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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inspekcha85
Только не надо нос задирать,армяне тоже ирландцев обыграли...запрессуйте очко бабаянам и кеосаянам,без сентиментов.Чем больше тем лучше.
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