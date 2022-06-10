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  4. Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Словакии
ATP
10 июня 2022, 19:14 |
39
0

Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Словакии

Алексей провел напряженный поединок с более опытным итальянцем

10 июня 2022, 19:14 |
39
0
Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Словакии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№301 ATP) завершил выступления на челленджере в Словакии.

Во втором круге украинец  в напряженном матче проиграл Риккардо Бонадио из Италии (№232 ATP).

Братислава. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 4:6, 6:1, 5:7

Для Алексея это был третий четвертьфинал челленджеров в карьере.

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Источник Sport.ua
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