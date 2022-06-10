Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Словакии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№301 ATP) завершил выступления на челленджере в Словакии.

Во втором круге украинец в напряженном матче проиграл Риккардо Бонадио из Италии (№232 ATP).

Братислава. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Риккардо Бонадио (Италия) – 4:6, 6:1, 5:7

Для Алексея это был третий четвертьфинал челленджеров в карьере.