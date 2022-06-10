ОФИЦИАЛЬНО. Кристенсен покидает Челси на правах свободного агента

Английский «Челси» на официальном сайте объявил об уходе из клуба четырех футболистов.

Лондонский клуб покинули защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Дэнни Друкуотер, хавбек Чарли Мусонда, а также защитник Джейк Кларк-Солтер. У каждого из них в конце июня истекает срок действия контракта.

Самый именитый из четверки – Кристенсен, как ожидается, продолжит карьеру в «Барселоне».