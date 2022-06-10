Тарас СТЕПАНЕНКО: «Когда-нибудь чемпионат мира пройдет в Украине»
Хавбек - о неудаче сборной в отборе ЧМ-2022
Хавбек «Шахтера» и сборной Украины поделился своими впечатлениями от неудачи команды, которой не удалось выйти на ЧМ-2022.
«В последние месяцы все мои мысли о победе в войне и попадании на чемпионат мира. Но эти мечты были связаны друг с другом крепкой связью, которая была у меня в сердце и грела душу. Попасть в Катар — цель, которая была так близко, что мы почти сумели к ней прикоснуться, почувствовать запах победы и подарить самое важное — улыбку и невероятные положительные эмоции для украинцев».
«Сильные люди создают свою удачу, а украинцы очень сильная нация. Теперь это знают во всем мире. И в войне мы обязательно победим, все вместе».
«И когда-нибудь чемпионат мира проведут в Украине, я в этом не сомневаюсь», - сказал Степаненко.
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