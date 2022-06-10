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  4. ВОРОНИН: «Мудрику нужно много работать, чтобы выйти на уровень Бундеслиги»
Германия
10 июня 2022, 17:45 | Обновлено 10 июня 2022, 18:22
639
1

ВОРОНИН: «Мудрику нужно много работать, чтобы выйти на уровень Бундеслиги»

Готов ли Михаил выступать в таком чемпионате?

10 июня 2022, 17:45 | Обновлено 10 июня 2022, 18:22
639
1
ВОРОНИН: «Мудрику нужно много работать, чтобы выйти на уровень Бундеслиги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины и ряда немецких клубов Андрей Воронин в комментарии местным СМИ оценил возможный переход хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в «Байер».

«Мудрик в составе сборной неплохо сыграл в контрольном матче с «Боруссией» М, но затем не проявил себя с «Эмполи». Был неплох в матче с Шотландией, но снова ничего особенного не показал в следующей встрече с Уэльсом».

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«Михаил - молодой игрок с большим талантом, но ему нужно много работать, чтобы выйти на уровень чемпионата уровня Бундеслиги», - считает Воронин.

Ранее сообщалось, что Мудрик нацелен именно на переезд в «Байер».

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Источник Kicker
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Слава Чебан
это не Воронин говорил что Зинченко в сити будет играть разве что на балалайке?
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