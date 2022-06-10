ВОРОНИН: «Мудрику нужно много работать, чтобы выйти на уровень Бундеслиги»

Экс-игрок сборной Украины и ряда немецких клубов Андрей Воронин в комментарии местным СМИ оценил возможный переход хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в «Байер».

«Мудрик в составе сборной неплохо сыграл в контрольном матче с «Боруссией» М, но затем не проявил себя с «Эмполи». Был неплох в матче с Шотландией, но снова ничего особенного не показал в следующей встрече с Уэльсом».

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«Михаил - молодой игрок с большим талантом, но ему нужно много работать, чтобы выйти на уровень чемпионата уровня Бундеслиги», - считает Воронин.

Ранее сообщалось, что Мудрик нацелен именно на переезд в «Байер».