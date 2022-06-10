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  4. Барселона продлила контракт с воспитанником клуба. Клаусула - 400 млн
Испания
10 июня 2022, 16:52 |
366
0

Барселона продлила контракт с воспитанником клуба. Клаусула - 400 млн

Серхи Роберт получил новый контракт

10 июня 2022, 16:52 |
366
0
Барселона продлила контракт с воспитанником клуба. Клаусула - 400 млн
fcbarcelona.com

«Барселона» объявила о продлении контракта с Серхи Роберто. 30-летний игрок получил договор до лета 2023 года.

Клаусула в контракте составляет 400 миллионов евро.

Серхи может сыграть как в центре поля, так и на правом фланге обороны. В минувшем сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола.

Футболист всю карьеру провел в составе каталонской команды.
 

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Источник ФК Барселона
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