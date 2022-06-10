Барселона продлила контракт с воспитанником клуба. Клаусула - 400 млн

«Барселона» объявила о продлении контракта с Серхи Роберто. 30-летний игрок получил договор до лета 2023 года.

Клаусула в контракте составляет 400 миллионов евро.

Серхи может сыграть как в центре поля, так и на правом фланге обороны. В минувшем сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола.

Футболист всю карьеру провел в составе каталонской команды.

