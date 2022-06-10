Испания10 июня 2022, 16:52 |
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Барселона продлила контракт с воспитанником клуба. Клаусула - 400 млн
Серхи Роберт получил новый контракт
10 июня 2022, 16:52 |
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«Барселона» объявила о продлении контракта с Серхи Роберто. 30-летний игрок получил договор до лета 2023 года.
Клаусула в контракте составляет 400 миллионов евро.
Серхи может сыграть как в центре поля, так и на правом фланге обороны. В минувшем сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола.
Футболист всю карьеру провел в составе каталонской команды.
𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 💙❤️ #MadeInLaMasia pic.twitter.com/pIWA1irApy— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2022
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