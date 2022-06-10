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  4. Алексей БЕЛИК: «У сборной Украины есть молодежь, которая заменит лидеров»
Чемпионат мира
10 июня 2022, 15:35 |
141
0

Алексей БЕЛИК: «У сборной Украины есть молодежь, которая заменит лидеров»

Эксперт уверен, что у сборной достаточно талантливых молодых исполнителей

10 июня 2022, 15:35 |
141
0
Алексей БЕЛИК: «У сборной Украины есть молодежь, которая заменит лидеров»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик считает, что матч с Ирландией, где Украина действовала резервным составом и выиграла, показал, что у команды есть талантливая молодежь.

«Матч с Ирландией получится трудным, это ощущалось. Что касается качества игры, то она было неплохим. Но главное – победа. В эти времена – это самое главное. Эта победа нам очень поможет в следующих поединках, потому что мы оказались в очень тяжелом положении после матча с Уэльсом, ведь не каждый день теряешь путевку на ЧМ, но я считаю, что мы справились».

«Что касается молодых игроков, они очень талантливы с большим будущим. Но молодым в каждой игре и каждой тренировке нужно доказывать, что они не зря оказались в лагере национальной сборной. В матче с Ирландией могу сказать, что они качественно сыграли. После игры с Уэльсом они были уставшими не только физически, но и психологически. Это было видно по игре».

«Но я думаю, что они справились. У нас есть молодежь, которая в дальнейшем может заменить наших лидеров», - сказал Белик.

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Источник Футбол 1/2/3
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