Алексей БЕЛИК: «У сборной Украины есть молодежь, которая заменит лидеров»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик считает, что матч с Ирландией, где Украина действовала резервным составом и выиграла, показал, что у команды есть талантливая молодежь.

«Матч с Ирландией получится трудным, это ощущалось. Что касается качества игры, то она было неплохим. Но главное – победа. В эти времена – это самое главное. Эта победа нам очень поможет в следующих поединках, потому что мы оказались в очень тяжелом положении после матча с Уэльсом, ведь не каждый день теряешь путевку на ЧМ, но я считаю, что мы справились».

«Что касается молодых игроков, они очень талантливы с большим будущим. Но молодым в каждой игре и каждой тренировке нужно доказывать, что они не зря оказались в лагере национальной сборной. В матче с Ирландией могу сказать, что они качественно сыграли. После игры с Уэльсом они были уставшими не только физически, но и психологически. Это было видно по игре».

«Но я думаю, что они справились. У нас есть молодежь, которая в дальнейшем может заменить наших лидеров», - сказал Белик.