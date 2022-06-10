Франция10 июня 2022, 12:37 | Обновлено 10 июня 2022, 13:33
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ВИДЕО. Зидан в ПСЖ, Шахтер продает игроков, ставим на Австрия - Франция
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
10 июня 2022, 12:37 | Обновлено 10 июня 2022, 13:33
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1. Зинедин Зидан согласился возглавить ПСЖ
2. Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро
3. СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
4. Прогноз на матч Австрия – Франция
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