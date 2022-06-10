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  4. ВИДЕО. Зидан в ПСЖ, Шахтер продает игроков, ставим на Австрия - Франция
Франция
10 июня 2022, 12:37 | Обновлено 10 июня 2022, 13:33
240
0

ВИДЕО. Зидан в ПСЖ, Шахтер продает игроков, ставим на Австрия - Франция

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 июня 2022, 12:37 | Обновлено 10 июня 2022, 13:33
240
0
ВИДЕО. Зидан в ПСЖ, Шахтер продает игроков, ставим на Австрия - Франция
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Зинедин Зидан согласился возглавить ПСЖ
2. Шахтер хочет получить за Додо минимум 20 миллионов евро
3. СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
4. Прогноз на матч Австрия – Франция

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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