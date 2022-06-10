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  4. КУЛЕША: «Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев»
Украина
10 июня 2022, 13:16 | Обновлено 10 июня 2022, 13:17
574
0

КУЛЕША: «Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев»

Президент ПФС – о миссии Роберта Левандовски

10 июня 2022, 13:16 | Обновлено 10 июня 2022, 13:17
574
0
КУЛЕША: «Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша прокомментировал помощь польского футбола Украине во время войны:

– Сборная Польши отказалась играть против россии в очень важном матче. Насколько тяжело вам далось это решение и почему вы так поступили?
– Это было не просто, но бывают случаи в жизни, когда нужно принимать такие решения. Мы рисковали, но это полностью соответствует настроениям нашего общества. Мы чувствовали, что это решение от нас ожидают не только болельщики. Но это тоже то, что мы должны сделать.

Вместе с несколькими федерациями других стран нам удалось выработать общую позицию, что мы не намерены играть с россией, даже если она выступит под другим флагом и без гимна. ФИФА – это огромная организация с большими традициями, где встречаются разные взгляды. Но мы понимали, что наша жесткая позиция заставит принимать дальнейшие решения по отстранению россии по футболу – как сборной, так и клубов.

– Андрей Шевченко говорил, что Роберт Левандовски – один из тех спортсменов, кто больше всего поддерживает Украину. Откуда у вашего звездного футболиста такая активная гражданская позиция?
– Роберт Левандовски – лучший игрок мира, а вместе с тем он прекрасно понимает наших соотечественников и знает, чем мы живем каждый день. И это несмотря на то, что он играет за границей в «Баварии».

Таким образом Роберт представляет все наше общество не только на футбольном поле, где прославляет Польшу, но и берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире. Как и поляки, которые сразу с первых часов нападения на Украину начали помогать нашим соседям.

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Цезари Кулеша Роберт Левандовски российско-украинская война
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Источник Трибуна
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