Бразилия10 июня 2022, 11:46 |
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А мог поехать на ЧМ. Паулу Соуза уволен из Фламенго
Португалец проработал с клубом лишь полгода
10 июня 2022, 11:46 |
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«Фламенго» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Паулу Соузы. Контракт с 51-летним португальским специалистом был рассчитан до конца 2023 года.
Причиной увольнения стали неудачные результаты команды в чемпионате Бразилии. После 10 туров «Фламенго» идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.
Напомним, ради работы с «Фламенго» Соуза в конце прошлого года покинул сборную Польши, которая после его ухода пробилась на ЧМ-2022.
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