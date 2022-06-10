А мог поехать на ЧМ. Паулу Соуза уволен из Фламенго

«Фламенго» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Паулу Соузы. Контракт с 51-летним португальским специалистом был рассчитан до конца 2023 года.

Причиной увольнения стали неудачные результаты команды в чемпионате Бразилии. После 10 туров «Фламенго» идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Напомним, ради работы с «Фламенго» Соуза в конце прошлого года покинул сборную Польши, которая после его ухода пробилась на ЧМ-2022.