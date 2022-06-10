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  4. А мог поехать на ЧМ. Паулу Соуза уволен из Фламенго
Бразилия
10 июня 2022, 11:46 |
377
0

А мог поехать на ЧМ. Паулу Соуза уволен из Фламенго

Португалец проработал с клубом лишь полгода

10 июня 2022, 11:46 |
377
0
А мог поехать на ЧМ. Паулу Соуза уволен из Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Соуза

«Фламенго» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Паулу Соузы. Контракт с 51-летним португальским специалистом был рассчитан до конца 2023 года.

Причиной увольнения стали неудачные результаты команды в чемпионате Бразилии. После 10 туров «Фламенго» идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Напомним, ради работы с «Фламенго» Соуза в конце прошлого года покинул сборную Польши, которая после его ухода пробилась на ЧМ-2022.

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Паулу Соуза Фламенго
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Источник ФК Фламенго
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