ВИДЕО. Мастер-шеф с игроками Барселоны. Обамеянг и Траоре готовят суши

Сегодня вас ожидает адское сражение двух игроков «Барселоны», но не на поле, а на кухне. Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре испытают себя в новой роли – в роли поваров. Оба ни разу не готовили суши и от этого будет только интереснее. Приятного просмотра!