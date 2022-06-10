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  4. ВИДЕО. Мастер-шеф с игроками Барселоны. Обамеянг и Траоре готовят суши
Испания
10 июня 2022, 11:21 |
306
0

ВИДЕО. Мастер-шеф с игроками Барселоны. Обамеянг и Траоре готовят суши

Футболисты «Барселоны» попробовали себя в роли поваров

10 июня 2022, 11:21 |
306
0
ВИДЕО. Мастер-шеф с игроками Барселоны. Обамеянг и Траоре готовят суши

Сегодня вас ожидает адское сражение двух игроков «Барселоны», но не на поле, а на кухне. Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре испытают себя в новой роли – в роли поваров. Оба ни разу не готовили суши и от этого будет только интереснее. Приятного просмотра!

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Источник Sport.ua
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