Испания10 июня 2022, 11:21 |
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ВИДЕО. Мастер-шеф с игроками Барселоны. Обамеянг и Траоре готовят суши
Футболисты «Барселоны» попробовали себя в роли поваров
10 июня 2022, 11:21 |
306
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Сегодня вас ожидает адское сражение двух игроков «Барселоны», но не на поле, а на кухне. Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре испытают себя в новой роли – в роли поваров. Оба ни разу не готовили суши и от этого будет только интереснее. Приятного просмотра!
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