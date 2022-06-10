Лионель МЕССИ: «В ПСЖ для меня многое произошло впервые»

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о дебютном сезоне за парижский клуб.

«В ПСЖ для меня многое произошло впервые. Я помню свой первым матч против «Реймса». В тот день я впервые сыграл на «Парк де Пренс» и это были сильные впечатления. Затем я впервые забил в Лиге 1. Это случилось в матче с «Нантом». Также я открыл для себя ПСЖ. У меня много эмоций от первого сезона в ПСЖ», - сказал Месси.

В сезоне 2021/22Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.