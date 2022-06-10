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  4. Лионель МЕССИ: «В ПСЖ для меня многое произошло впервые»
Франция
10 июня 2022, 08:46 |
696
0

Лионель МЕССИ: «В ПСЖ для меня многое произошло впервые»

Аргентинец проанализировал первый сезон в Париже

10 июня 2022, 08:46 |
696
0
Лионель МЕССИ: «В ПСЖ для меня многое произошло впервые»
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о дебютном сезоне за парижский клуб.

«В ПСЖ для меня многое произошло впервые. Я помню свой первым матч против «Реймса». В тот день я впервые сыграл на «Парк де Пренс» и это были сильные впечатления. Затем я впервые забил в Лиге 1. Это случилось в матче с «Нантом». Также я открыл для себя ПСЖ. У меня много эмоций от первого сезона в ПСЖ», - сказал Месси.

В сезоне 2021/22Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Источник ФК ПСЖ
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