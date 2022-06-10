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  4. Челси выбирает между Кунде, Кимпембе и Де Лигтом
Англия
10 июня 2022, 07:38 |
111
0

Челси выбирает между Кунде, Кимпембе и Де Лигтом

«Синим» нужно кем-то заменить Рюдигера

10 июня 2022, 07:38 |
111
0
Челси выбирает между Кунде, Кимпембе и Де Лигтом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челсі» цього літа має намір підписати щонайменше одного топ-захисника.

Як повідомляє інсайдер Крістіан Фолк, лондонців зацікавлені в послугах Жюля Кунде («Севілья»), Преснеля Кімпембе (ПСЖ) та Маттейса де Лігта («Ювентус»).

Одним із цих гравців «Челсі» хоче замінити Антоні Рюдігера, який залишив клуб на правах вільного агента і перейшов до «Реала».

Також найближчим часом клуб залишать Андреас Крістенсен і Сезар Аспілікуета.

Раніше повідомлялося, що новий власник «Челсі» готовий відпустити Лукаку в «Інтер».

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Жюль Кунде Маттейс де Лигт Преснель Кимпембе Челси Севилья ПСЖ Ювентус трансферы
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