Челси выбирает между Кунде, Кимпембе и Де Лигтом
«Синим» нужно кем-то заменить Рюдигера
«Челсі» цього літа має намір підписати щонайменше одного топ-захисника.
Як повідомляє інсайдер Крістіан Фолк, лондонців зацікавлені в послугах Жюля Кунде («Севілья»), Преснеля Кімпембе (ПСЖ) та Маттейса де Лігта («Ювентус»).
Одним із цих гравців «Челсі» хоче замінити Антоні Рюдігера, який залишив клуб на правах вільного агента і перейшов до «Реала».
Також найближчим часом клуб залишать Андреас Крістенсен і Сезар Аспілікуета.
Раніше повідомлялося, що новий власник «Челсі» готовий відпустити Лукаку в «Інтер».
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