10 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды.

После пресс-конференции начнется официальная тренировка национальной команды, которая частично будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 11 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против команды Армении.

17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15:30. Пресс-конференция Хоакина Капарроса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция