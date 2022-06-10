Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
10 июня 2022, 06:59 | Обновлено 10 июня 2022, 07:03
171
0

Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

10 июня 2022, 06:59 | Обновлено 10 июня 2022, 07:03
171
0
Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

10 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды. 

После пресс-конференции начнется официальная тренировка национальной команды, которая частично будет открыта для представителей СМИ.

На следующий день, 11 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против команды Армении.

17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15:30. Пресс-конференция Хоакина Капарроса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Австрия - Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Криштиану РОНАЛДУ: «Мы там, где хотим и заслуживаем этого!»
Шотландия – Армения – 2:0. Петракову на заметку. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу пресс-конференция Александр Петраков Лига наций смотреть онлайн сборная Армении по футболу Украина - Армения Хоакин Капаррос
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Другие виды | 09 июня 2022, 20:03 1
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК

Юлия очень четко высказала свою позицию

ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
Футбол | 09 июня 2022, 20:40 1
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике

Евгений Арановский считает, что судья поступил правильно

Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Бокс | 09.06.2022, 07:52
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Футбол | 10.06.2022, 00:59
Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Швейцария – Испания – 0:1. Кантоны без очков. Видео гола и обзор матча
Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча
Футбол | 09.06.2022, 22:52
Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча
Украина U-21 - Франция U-21 - 3:3. Яркая битва в отборе. Обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
08.06.2022, 23:44 39
Футбол
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
09.06.2022, 23:47 1
Другие виды
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 7
Теннис
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
Министр обороны рассказал о потерях украинской армии в войне с рф
09.06.2022, 20:28 2
Война
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
09.06.2022, 14:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем