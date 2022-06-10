Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 июня в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
10 июня в 17:30 в польской Лодзи состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды.
После пресс-конференции начнется официальная тренировка национальной команды, которая частично будет открыта для представителей СМИ.
На следующий день, 11 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против команды Армении.
17:30. Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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