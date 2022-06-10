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  4. РАНГНИК: «В игре с Францией надо создать как можно больше голевых моментов»
Лига наций
10 июня 2022, 03:30 | Обновлено 10 июня 2022, 04:07
75
0

РАНГНИК: «В игре с Францией надо создать как можно больше голевых моментов»

Наставник сборной Австрии – о предстоящем поединке в Лиге наций

10 июня 2022, 03:30 | Обновлено 10 июня 2022, 04:07
75
0
РАНГНИК: «В игре с Францией надо создать как можно больше голевых моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в Лиге наций.

«Этот матч даст нам возможность закрепить тот прогресс, которого мы достигли в предыдущих двух поединках, а затем сделать новый шаг вперед. И, конечно, надо забивать голы. Необходимо избежать тех ошибок, которые мы сделали в обороне в матче с Данией, а также создать как можно больше голевых моментов», - сказал Рангник.

Матч Австрия – Франция состоится 10 июня. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник УЕФА
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