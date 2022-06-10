Лига наций10 июня 2022, 03:30 | Обновлено 10 июня 2022, 04:07
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РАНГНИК: «В игре с Францией надо создать как можно больше голевых моментов»
Наставник сборной Австрии – о предстоящем поединке в Лиге наций
10 июня 2022, 03:30 | Обновлено 10 июня 2022, 04:07
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в Лиге наций.
«Этот матч даст нам возможность закрепить тот прогресс, которого мы достигли в предыдущих двух поединках, а затем сделать новый шаг вперед. И, конечно, надо забивать голы. Необходимо избежать тех ошибок, которые мы сделали в обороне в матче с Данией, а также создать как можно больше голевых моментов», - сказал Рангник.
Матч Австрия – Франция состоится 10 июня. Начало в 21:45 по Киеву.
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