WTA10 июня 2022, 02:26 | Обновлено 10 июня 2022, 02:43
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Завацкая проиграла во втором круге основы турнира в Испании
Украинка завершила выступление на турнире в Валенсии
10 июня 2022, 02:26 | Обновлено 10 июня 2022, 02:43
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии.
Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Нурии Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).
Валенсия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 1:6
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