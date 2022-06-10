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  4. Завацкая проиграла во втором круге основы турнира в Испании
WTA
10 июня 2022, 02:26 | Обновлено 10 июня 2022, 02:43
15
0

Завацкая проиграла во втором круге основы турнира в Испании

Украинка завершила выступление на турнире в Валенсии

10 июня 2022, 02:26 | Обновлено 10 июня 2022, 02:43
15
0
Завацкая проиграла во втором круге основы турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии.

Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Нурии Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).

Валенсия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) – 4:6, 7:6(5), 1:6

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Катарина Завацкая WTA Валенсия Нурия Паррисас-Диас
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Источник Sport.ua
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