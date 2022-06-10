Завацкая проиграла во втором круге основы турнира в Испании

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 125 в Валенсии.

Во втором круге украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Нурии Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).