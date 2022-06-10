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  4. ВИДЕО. Сборная Украины: встреча с детьми-беженцами и перелет в Польшу
Лига наций
10 июня 2022, 06:15 | Обновлено 10 июня 2022, 06:21
83
0

ВИДЕО. Сборная Украины: встреча с детьми-беженцами и перелет в Польшу

11 июня сине-желтые в Лодзи проведут матч 3-го тура Лиги наций против Армении

10 июня 2022, 06:15 | Обновлено 10 июня 2022, 06:21
83
0
ВИДЕО. Сборная Украины: встреча с детьми-беженцами и перелет в Польшу
УАФ

9 июня национальная команда Украины провела утреннюю тренировку в Дублине и встретилась с украинцами, выехавшими в Ирландию, спасаясь от войны. Затем сборная совершила перелет в Польшу.

За полчаса до начала занятия сборной Александр Петраков и его тренерский штаб провели мастер-класс для юных футболистов детской школы клуба «Динамо» (Дублин, основанного 20 лет назад украинскими эмигрантами.

Руководитель клуба Виктор Ильницкий рассказал: «Сейчас в соответствующих группах дублинского «Динамо» занимается около 50 детей в возрасте от 8 до 14 лет, которые еще недавно ходили в футбольные школы в Украине, однако после 24 февраля вынуждены были покинуть родину. Именно этих детей мы пригласили для участия в мастер-классе. Видели бы вы, как загорелись глаза их, когда они услышали об этом. Мы очень благодарны Александру Васильевичу и всем ребятам, что сделали такой праздник для детей. В первую очередь – победа в Ирландии, а теперь еще и эта встреча со сборной! Просто нет слов!

Главный тренер сине-желтых предложил юным футболистам выполнить некоторые из игровых упражнений, проводимых сборниками, готовясь к основной части тренировки. Конечно, не обошлось без ударов по воротам, причем пробивали все – и тинейджеры, и малыши. Дети на 30 минут смогли почувствовать себя настоящими игроками национальной команды. А когда на то же поле вышли нынешние защитники спортивной чести Украины, радости малышей не было предела! Возможность сфотографироваться со своим кумиром и взять у него автограф – может ли быть большая мечта у любящего футбол ребенка? Общее фото юных и опытных игроков на трибунах стадиона Университетского колледжа Дублина запечатлеет приятные мгновения в памяти.

Что касается работы национальной команды утром, то она происходила, традиционно для послеигрового дня, в двух группах. Исполнители, вышедшие на игру с Ирландией в стартовом составе, имели восстановительное фитнес-занятие и стретчинг, в то же время остальные проводили полноценную тренировку. На поле работали все, кроме Георгия Бущана и Тараса Степаненко, у которых повреждения. Основная группа игроков, в которую входили и не попавшие в заявку на матч Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, выполнила назначенную программу. После подготовительных упражнений, в частности, квадратов, ребята работали в формате игровых серий.

Сразу после тренировки сине-желтые вернулись в гостиницу для того, чтобы пообедать и сразу выехать в аэропорт. Вылет чартера из Дублина в Лодзь был назначен на 16:40. Полет длился 2 часа 40 минут. В Польшу полетели все 27 игроков, присутствовавших в лагере национальной команды. В Лодзи украинцы поселились в отеле Ambassador Centrum. Июньский календарь в Лиге наций очень насыщен: уже 10 июня сине-желтые проведут предыгровую тренировку и официальную пресс-конференцию на стадионе ЛКС.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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