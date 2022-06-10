Манчестер Сити претендует на защитника Челси

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс может покинуть клуб и перейти в «Манчестер Сити».

Лондонцы не планируют долгосрочных отношений с игроком. На футболиста претендует «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», который, по сообщениям СМИ, ранее планировал сделать защитника главной трансферной целью летом.

В прошедшем сезоне АПЛ Джеймс провел в составе синих 26 матчей, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами.