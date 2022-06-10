Манчестер Юнайтед может подписать форварда сборной Бразилии

Нападающий нидерландского «Аякса» и сборной Бразилии Антони Матеус дос Сантос может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

Представители игрока в последнее время активно ищут новый клуб из-за потери интереса со стороны «Барселоны». «Барса» рассматривала бразильца как замену Усману Дембеле, но отказалась из-за цены в 60 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться футболистом. МЮ выглядит наиболее предпочтительным вариантом, так как команду возглавляет бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.