Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед может подписать форварда сборной Бразилии
Англия
10 июня 2022, 01:23 | Обновлено 10 июня 2022, 01:58
84
1

Манчестер Юнайтед может подписать форварда сборной Бразилии

Антони может продолжить карьеру в АПЛ

10 июня 2022, 01:23 | Обновлено 10 июня 2022, 01:58
84
1
Манчестер Юнайтед может подписать форварда сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Нападающий нидерландского «Аякса» и сборной Бразилии Антони Матеус дос Сантос может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

Представители игрока в последнее время активно ищут новый клуб из-за потери интереса со стороны «Барселоны». «Барса» рассматривала бразильца как замену Усману Дембеле, но отказалась из-за цены в 60 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться футболистом. МЮ выглядит наиболее предпочтительным вариантом, так как команду возглавляет бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

По теме:
Манчестер Сити претендует на защитника Челси
Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона
СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Давида Нереса
Манчестер Юнайтед Аякс Антони Матеус дос Сантос трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football Espana
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров
Футбол | 09 июня 2022, 21:14 2
Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров
Динамо и Шахтер хотят играть УПЛ в Польше. Так можно вернуть легионеров

5 клубов готовы проводить матчи в другой стране

Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Футбол | 09 июня 2022, 23:50 0
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию

Испания и Португалия одержали важные победы в Лиге A

Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Футбол | 09.06.2022, 18:18
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Футбол | 09.06.2022, 21:35
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Футбол | 09.06.2022, 15:29
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Шахтер и Динамо будут делить стадион в еврокубках. Матчи пройдут в Польше
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
с момента как МЮ возглавил Тен Хаг каждый день появляются слухи о подписании игроков, связанных с голландским футболом: Де Йонг, Дюмфрис, Мазрауи, Антони и других. Но нужно понимать, что практически все эти футболисты хорошо устроены, подписать будет сложно. Мечатся, то того то сего, витоге никого не подпишут.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
Решение принято: Чили заменит Эквадор на чемпионате мира 2022
09.06.2022, 14:33 4
Футбол
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
09.06.2022, 06:50
Баскетбол
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 2
Война
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 4
Волейбол
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
09.06.2022, 00:20 1
Футбол
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
08.06.2022, 23:44 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем