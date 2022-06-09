Катарина Завацкая – Нурия Паррисас-Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 125 в Валенсии.



Во втором раунде украинка сразится против лидера посева Нурии Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA). Время начала поединка – 23:20 по Киеву.

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