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  4. Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона
Англия
09 июня 2022, 22:35 |
721
1

Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона

Футболисты определили символическую сборную

09 июня 2022, 22:35 |
721
1
Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона
Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии по итогам голосования футболистов определили символическую сборную сезона АПЛ.

В ней представлены 6 игроков «Ливерпуля» и 3 футболиста «Манчестер Сити». Плюс Антонио Рюдигер из «Челси» и Криштиану Роналду из МЮ.

При этом форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший 23 гола, в сборную сезона не попал.

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Источник Sport.ua
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