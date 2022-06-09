Англия09 июня 2022, 22:35 |
721
1
Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона
Футболисты определили символическую сборную
09 июня 2022, 22:35 |
721
1
В Англии по итогам голосования футболистов определили символическую сборную сезона АПЛ.
В ней представлены 6 игроков «Ливерпуля» и 3 футболиста «Манчестер Сити». Плюс Антонио Рюдигер из «Челси» и Криштиану Роналду из МЮ.
При этом форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший 23 гола, в сборную сезона не попал.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2022, 18:33 1
Покупателю придется выложить не менее 15 миллионов евро
Футбол | 09 июня 2022, 15:29 4
Все пять украинских команд выразили готовность провести свои матчи на польских аренах
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Теннис | 09.06.2022, 20:53
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Одни истинные британцы
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2022, 00:20 1
09.06.2022, 09:28 2
09.06.2022, 00:50
08.06.2022, 12:53 9
09.06.2022, 07:52
08.06.2022, 20:17 17
07.06.2022, 21:10 6
08.06.2022, 09:12