Символическая сборная сезона АПЛ: 6 игроков Ливерпуля, Роналду и без Сона

В Англии по итогам голосования футболистов определили символическую сборную сезона АПЛ.

В ней представлены 6 игроков «Ливерпуля» и 3 футболиста «Манчестер Сити». Плюс Антонио Рюдигер из «Челси» и Криштиану Роналду из МЮ.

При этом форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший 23 гола, в сборную сезона не попал.