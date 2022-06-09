Юрий МАКСИМОВ: «Кто мне первый предложит – туда и пойду»
Украинский тренер – о уходе из «Ворсклы»
Украинский тренер Юрий Максимов рассказал об уходе из полтавской «Ворсклы».
- Остались ли у вас обиды на «Ворсклу»?
- Нет. Я на эти темы вообще не хочу разговаривать даже.
- Собираетесь ли вы дальше тренировать?
- Конечно, я хочу тренировать. На этом жизнь не заканчивается. Жизнь продолжается.
- Сейчас имеете какие-то предложения?
- Были предложения, но я не хочу эту тему раскручивать.
- Вы склоняетесь больше к работе в Украине?
- Сейчас самое главное, чтобы война закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будут предложения – я с удовольствием прийму. Кто мне первый предложит – туда и пойду, — сказал Максимов.
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