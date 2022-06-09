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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Кто мне первый предложит – туда и пойду»
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 21:45 |
1162
0

Юрий МАКСИМОВ: «Кто мне первый предложит – туда и пойду»

Украинский тренер – о уходе из «Ворсклы»

09 июня 2022, 21:45 |
1162
0
Юрий МАКСИМОВ: «Кто мне первый предложит – туда и пойду»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Украинский тренер Юрий Максимов рассказал об уходе из полтавской «Ворсклы».  

- Остались ли у вас обиды на «Ворсклу»? 
- Нет. Я на эти темы вообще не хочу разговаривать даже. 

- Собираетесь ли вы дальше тренировать? 
- Конечно, я хочу тренировать. На этом жизнь не заканчивается. Жизнь продолжается. 

- Сейчас имеете какие-то предложения? 
- Были предложения, но я не хочу эту тему раскручивать. 

- Вы склоняетесь больше к работе в Украине? 
- Сейчас самое главное, чтобы война закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будут предложения – я с удовольствием прийму. Кто мне первый предложит – туда и пойду, — сказал Максимов.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава
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Источник Футбол 1/2/3
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