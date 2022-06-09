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  4. Ротань назвал состав сборной U-21 на матч против сверстников из Франции
Молодежные турниры
09 июня 2022, 18:38 | Обновлено 09 июня 2022, 19:16
1599
0

Ротань назвал состав сборной U-21 на матч против сверстников из Франции

Встреча состоится 9 июня в 19:45

09 июня 2022, 18:38 | Обновлено 09 июня 2022, 19:16
1599
0
Ротань назвал состав сборной U-21 на матч против сверстников из Франции
УАФ

В четверг, 9 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции.

Стартовый состав Украины U-21: Трубин, Сыч, Таловеров, Боль, Овчаренко, Криськив, Михайленко, Бондаренко, Вьюник, Ванат, Судаков.

Команды будут играть в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Для первого места математически команде Руслана Ротаня надо выиграть личную встречу во Франции (9 июня), причем с разницей в 6 мячей или больше. А затем одолеть Армению (12 июня).

При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). Но выиграть у французов с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного. 

Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу). 

Чтобы стать лучшей второй командой, подопечным Руслана Ротаня надо обыграть Францию с любым счетом, плюс чтобы Дания не выиграла своих два матча (против Шотландии и Турции).

Состав сборной Франции

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Источник Sport.ua
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