Ротань назвал состав сборной U-21 на матч против сверстников из Франции
Встреча состоится 9 июня в 19:45
В четверг, 9 июня, состоится матч квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Франции.
Стартовый состав Украины U-21: Трубин, Сыч, Таловеров, Боль, Овчаренко, Криськив, Михайленко, Бондаренко, Вьюник, Ванат, Судаков.
Команды будут играть в Стамбуле на стадионе «Эсеньюрт Неджми Кадыоглу». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Для первого места математически команде Руслана Ротаня надо выиграть личную встречу во Франции (9 июня), причем с разницей в 6 мячей или больше. А затем одолеть Армению (12 июня).
При равенстве очков во Франции будет преимущество над Украиной за счет личной встречи (5:0). Но выиграть у французов с разницей в 6 мячей – что-то из разряда невероятного.
Первое место дает пропуск в финальный раунд. Команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф (кроме лучшей из них, которая квалифицируется сразу).
Чтобы стать лучшей второй командой, подопечным Руслана Ротаня надо обыграть Францию с любым счетом, плюс чтобы Дания не выиграла своих два матча (против Шотландии и Турции).
Состав сборной Франции
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