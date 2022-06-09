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  4. Крутых в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера
ATP
09 июня 2022, 18:27 |
84
0

Крутых в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера

Алексей продолжает побеждать в Словакии

09 июня 2022, 18:27 |
84
0
Крутых в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№301 ATP) добыл вторую победу в основе челленджера в Словакии.

Во втором круге украинец переиграл Далибора Сврчину из Чехии (№173 ATP).

Братислава. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:4, 6:4

Далее по сетке Риккардо Бонадио из Италии (№232 ATP).

Крутых в третий раз сыграет в 1/4 финала на челленджере. В прошлом году в Нур-Султане Алексей дошел до полуфинала.

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Алексей Крутых ATP Братислава Далибор Сврчина
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Источник Sport.ua
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