ATP09 июня 2022, 18:27 |
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Крутых в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера
Алексей продолжает побеждать в Словакии
09 июня 2022, 18:27 |
84
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№301 ATP) добыл вторую победу в основе челленджера в Словакии.
Во втором круге украинец переиграл Далибора Сврчину из Чехии (№173 ATP).
Братислава. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:4, 6:4
Далее по сетке Риккардо Бонадио из Италии (№232 ATP).
Крутых в третий раз сыграет в 1/4 финала на челленджере. В прошлом году в Нур-Султане Алексей дошел до полуфинала.
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