Крутых в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале челленджера

Украинский теннисист Алексей Крутых (№301 ATP) добыл вторую победу в основе челленджера в Словакии.

Во втором круге украинец переиграл Далибора Сврчину из Чехии (№173 ATP).

Братислава. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:4, 6:4

Далее по сетке Риккардо Бонадио из Италии (№232 ATP).

Крутых в третий раз сыграет в 1/4 финала на челленджере. В прошлом году в Нур-Султане Алексей дошел до полуфинала.