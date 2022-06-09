Стало известно место проведения Финала Кубка Билли Джин Кинг

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в этом году проведут в Глазго.

Соревнования пройдут 8-13 ноября на крытом харде.

В турнире примут участие 12 сборных: Великобритании (команда-хозяйка), Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Казахстан, Польша, Словакия, Испания, Швейцария и США.

Любопытно, что британки проиграли сборной Чехии в Квалификации, которая состоялась в апреле.

В Глазго 14-18 сентября пройдут матчи группового этапа Финала Кубка Дэвиса между сборными в группе D.